PADOVA - «Siamo sconvolti, capiteci». Un dolore troppo grande da affrontare, troppo grande anche solo per ritenerlo possibile. Mihaila Gheorghita, la compagna di Andrea Buosi, pronuncia pochissime parole ieri pomeriggio appena scesa dall’auto di ritorno da Treviso, dove è andata a far visita ai suoceri. A portare e a cercare conforto. Perché quello che è accaduto al suo Andrea è davvero una tragedia.

Scende dall’auto e si avvicina a passo svelto al cancello dove l’aspetta la madre con in braccio il cagnolino. «Non vuole parlare con nessuno, nemmeno con noi – spiega la mamma – Si è chiusa nella sua camera e va rispettato il suo silenzio. Anche io ho reagito così quando è morto mio marito, questo è il momento di restare soli e affrontare il dolore. La capisco anche se quando è mancato suo padre era per una malattia, eravamo in qualche modo preparati al fatto che potesse accadere da un momento all’altro. Ma Andrea no, un ragazzo sano che se ne va così all’improvviso. Ancora non riesco a crederci, mi sembra impossibile. Ho come la sensazione che a breve tornerà a casa».



Andrea Buosi viveva da dieci anni in via Crescini, un appartamento al piano terra. Ci viveva con Mihaila, il suo grande amore. Originario di Treviso, lavorava alla Zorzi Inox di Rustega di Camposampiero e nonostante la sua vita fosse nella città del Santo, ha aspettato a portare la residenza. Si è deciso quando è scoppiata la pandemia, quando si doveva usare una certificazione anche solo per andare a fare la spesa. Allora ha preparato i documenti ed è diventato ufficialmente padovano.

«Un mese fa, il 17 marzo, ha avuto un incidente in macchina – ricorda Ionut, fratello di Mihaila – Se non ricordo male stava andando a Treviso, è andato a sbattere contro un pioppo. L’auto era distrutta. Lui ha dovuto restare molto a casa per curarsi, era tornato al lavoro giovedì scorso anche se la caviglia era ancora un po’ gonfia. Mentre era a casa ha sistemato una vecchia bicicletta che aveva portato da Treviso quando è venuto a vivere qui. Era ferma da tre anni, lui non è che fosse tipo da bicicletta». Da poco aveva comprato anche delle piante da frutto per il piccolo giardino, limoni e arance da far crescere. Lui e la compagna stavano cercando una casa da comprare, finalmente un nido d’amore di proprietà. Ed esattamente un mese dopo il primo incidente ecco quello che gli costa la vita.

La sua compagna la mattina di Pasquetta si è recata subito dagli anziani suoceri ed è tornata solo nel pomeriggio. Hanno aspettato il prete, pensato a qualcosa per il funerale e cercato una foto di Andrea. Lui che non amava essere ritratto, ne aveva pochissime. «Era una persona buona come il pane, un gran lavoratore – sussurra Ionut – Non riusciamo a rendercene conto, non riesco nemmeno a pensare che non ci sia più. Troppe cose non tornano, vogliamo capire cos’è successo ad Andrea. Quel parapetto è basso e pericoloso, non so se sia a norma. Non sappiamo niente della dinamica, ci hanno detto che il manubrio si è incastrato ma come ha potuto sbandare così? Forse un’auto gli è passata troppo vicina. Vogliamo capire, non riesco a credere che abbia perso autonomamente il controllo della bici».

La famiglia non riesce a darsi una spiegazione. Il dolore si mischia ai dubbi, alle incertezze della dinamica dell’incidente. Ha sbandato ed è caduto? Oppure c’è di mezzo un altro veicolo che ha costretto il 47enne a sterzare finendo addosso al parapetto e poi giù nell’acqua? Domande che si alternano nella mente dei familiari, domande che fiaccano la mente e colpiscono dritto al cuore.