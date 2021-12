PADOVA - «Non mi piaceva che prendesse il motorino, non so perché non abbia usato l'auto. Ora non c'è più, non ho più niente». È un dolore tanto composto quanto devastante quello di Roberto Massaro. A casa, in via Bosco Rignano, si è abbattuto lo strazio per l'improvvisa morte del figlio Attias. Ma quelle mura avevano già vissuto u n dramma tremendo a giugno, quando ad andarsene era stata la mamma del 39enne, Patrizia Snaidero , stroncata dal male ad appena 58 anni.



Padre e figlio si erano fatti forza l'uno con l'altro. Ora invece Roberto ha solo parenti e amici per cercare di andare avanti. «Questo è il destino. Non può essere altrimenti spiega con la voce pacata ma negli occhi un dolore troppo grande e recente per essere espresso a parole. Era un bravo ragazzo, si è sempre fatto in quattro, facendo ogni tipo di lavoro, senza mai tirarsi indietro. Non so cosa farò adesso, non lo so proprio».

Attias era nato il 21 luglio 1982 a Udine, dove la madre aveva scelto di partorire perché di origine friulana. Il 39enne però era sempre vissuto a Padova. «Prima a Camin spiega il padre poi, da circa 19 anni, ci eravamo spostati qui a Voltabarozzo. Ma lui aveva sempre avuto anche tantissimi amici in centro, dove andava spesso». Appassionato di gite in montagna, amava anche i lunghi giri in sella alla sua bicicletta. Dopo aver iniziato le superiori all'alberghiero, aveva proseguito all'istituto professionale. Poi erano arrivati gli anni del lavoro e Attias non si era mai tirato indietro: «Aveva fatto l'idraulico, aveva lavorato con il cartongesso, faceva manutenzioni, un po' di tutto» prosegue Roberto. L'anno scorso a causa del Covid la ditta dove lavorava a Legnaro era rimasta chiusa e, alla scadenza del contratto, non era arrivato il rinnovo. «Ci stanno mettendo tutti alla fame. Voglio solo poter lavorare» si era sfogato il 39enne affidando al canale YouTube un lungo video. «Negli ultimi mesi era stato assunto da una cooperativa per i lavori di pulizia sul tram racconta il padre Lavorava dalle 21 all'1 di notte, ma gli piaceva, era contento di poter essere tornato in pista. Era stato un bene per lui dopo l'enorme dolore per la scomparsa della mamma. Lui stesso per circa un anno era rimasto sempre in casa ad accudirla perché io lavoravo. Non la lasciava mai, l'ha accompagnata fino alla fine». Massaro, figlio unico, amava profondamente la madre, alla quale dedicava fotografie e pensieri anche sui suoi profili social. A giugno la donna, dopo due anni di malattia, è mancata lasciando marito e figlio in un enorme dolore.



«Non conosco la ragazza che era in moto con lui conclude Roberto L'unica volta in cui l'ho vista di persona è stato proprio domenica sera. Sono venuti a casa a cena verso le 21.30. Hanno mangiato insieme, mentre io sono andato in camera mia per non disturbarli. Poi mi sono addormentato e non li ho nemmeno sentiti uscire. A svegliarmi nel cuore della notte sono stati gli agenti: mi portavano la notizia della sua morte. Pare che non ci siano stati testimoni, non so davvero cosa possa essere accaduto, perché abbia perso il controllo del motorino. So solo che adesso non mi resta più niente». Che Attias e l'amica 19enne siano usciti di casa circa alle 23 lo conferma un vicino: «Ho sentito il rumore del motorino e del cancello. Ho pensato che era proprio freddo per girare in scooter, ma quando poi ho saputo cos'era successo sono rimasto senza parole. Questa famiglia è stata davvero devastata».

