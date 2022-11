Schianto a Santa Giustina in Colle: auto contro un palo di cemento, Leonardo Carpin muore a 28 anni

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Incidente mortale intorno alle 8 di questa mattina, venerdì 18 novembre, in via Commerciale a Santa Giustina in Colle. Si tratta di una fuoriuscita autonoma. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. La vittima è Leonardo Carpin, 28enne di Massanzago (Padova).

Frontale in prossimità della rotonda: tre auto distrutte Foto

L'auto è finita contro un palo di cemento, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del giovane conducente, deceduto nell’incidente. I pompieri, arrivati da Cittadella, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto l’autista. Purtroppo, nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo, 28enne. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 10:00.