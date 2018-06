La Golf esce di strada da sola e si capotta: morti i due uomini a bordo

di Marina Lucchini

SAN GIORGIO IN BOSCO Incidente mortale in via Calandrine a San Giorgio in Bosco, oggi pomeriggio alle 17. Deceduti due uomini che viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf che pare essere uscita di strada da sola, senza alcun coinvolgimento di altre vetture, in un tratto di strada rettilineo, capottandosi nel fosso che fiancheggia la strada. Le vittime sono un 61enne di Limena e un 54enne di Villafranca Padovana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA