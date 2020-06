Gravissimo incidente stradale questa sera nel Padovano. Il bilancio è di due deceduti e un ferito grave.



Lo schianto è avvenuto a Saccolongo in via Pelosa: un'auto è finita nel fosso. Sul posto subito è atterrato l'elisoccorso, ma per le due vittime - di cui ancora non sono state rese note le generalità - non c'è stato nulla da fare



++ IN AGGIORNAMENTO ++ Ultimo aggiornamento: 20:35