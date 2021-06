Camion tampona minicar: disperata corsa all'ospedale, ma muore durante il tragitto

PONSO (PADOVA) - La sua minicar tamponata e spinta addosso a un camion, il volo disperato in ospedale nel tentativo di salvarla. Poi il tragico epilogo. Gina Giacomin, 49enne di Ospedaletto Euganeo, ha perso la vita nel violentissimo incidente stradale successo ieri pomeriggio a Ponso. Erano da poco passate le 18.30. La donna, sposata, lavorava come l'operatrice socio-sanitaria nella casa di riposo Fondazione Santa Tecla di Este.

L'INCIDENTE

A quell'ora era al volante della sua minicar, una di quelle auto che si possono guidare anche senza patente. Gina percorreva la provinciale 91, che collega Ponso a Piacenza d'Adige e che in quel tratto prende il nome di via Vittorio. All'altezza dell'incrocio con via Granza stava per svoltare a sinistra ma non ha fatto in tempo a lasciare l'arteria perché nel giro di un istante si è trovata stritolata in una morsa che le è risultata fatale. La sua minicar è stata tamponata da un'auto che sopraggiugeva nella stessa direzione. L'impatto è stato tale da lanciare la piccola vettura, ben più leggera di un'auto comune, verso il centro della carreggiata, ma in quel momento dalla corsia opposta arrivava un mezzo pesante, che non ha avuto modo di evitare l'impatto.



I SOCCORSI

Il camion cisterna ha centrato in pieno la mini auto, accartocciandola. L'esile carrozzeria si è disintegrata nell'urto contro il bisonte della strada e la donna è rimasta intrappolata tra le lamiere. Illesi gli altri due conducenti. La macchina dei soccorsi è stata attivata all'istante. Sul posto si è precipitata un'ambulanza del 118 e una squadra di vigili del fuoco di Este. Viste le condizioni in cui versava la donna è stato richiesto subito l'elisoccorso, mentre i pompieri estraevano la donna dall'abitacolo. Le ferite, gravissime, non lasciavano molte speranze. Dopo una disperata manovra gli infermieri sono riusciti a caricarla sull'elicottero, atterrato nei paraggi. Il velivolo ha ripreso quota verso Padova con la vita di Gina appesa a un filo. Il quale che purtroppo si è spezzato qualche ora dopo, all'ospedale. Dei rilievi dell'incidente si sono occupati i carabinieri. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per qualche ora, fino a quando i tre veicoli sono stati rimossi. Mentre i militari dell'Arma raggiungevano il marito per metterlo al corrente dell'accaduto, la notizia ha raggiunto anche la casa di riposo di Este, dove la 49enne lavorava come oss. Una di quelle notizie che non si vorrebbero mai ricevere: «Con dolore confermiamo che è una nostra dipendente» il messaggio.