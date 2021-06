PONSO (PADOVA) - Gravissimo incidente, oggi 25 giugno, alle ore 19, a Ponso in via Granza. Un camion ha tamponato una minicar. Deceduta l'automobilista dell'auto che si guida senza patente. Quando i vigili del fuoco hanno estratto la donna era ancora viva ed è stata caricata sull'elisoccorso e portata in ospedale a Padova. La donna però non ha retto ed è decedutra durante il trasporto. La vittima è G.G., 50 anni, di Ospedaletto