SAN PIETRO VIMINARIO - Incidente mortale ieri sera alle 20,30 in via Marconi a San Pietro Viminario. A perdere la vita è stato Simone Agostini, 47 anni residente a Pernumia, che era al volante di una Alfa Romeo Giulia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Monselice e di Albignasego, sotto la supervisione del colonnello Marco Turrini, l'Alfa Giulia stava provenendo dal centro di San Pietro Viminario in direzione Tribano.

Ad un tratto il mezzo si è scontrato prima con una bicicletta che stava procedendo nel senso opposto di marcia con in sella un diciassettenne di Padova che è finito fuori dalla sede stradale. Dopo la prima carambola il quarantasettenne si è schiantato frontalmente con un'Alfa Romeo Giulietta guidata da M.M., 24 anni, di Pernumia. Nel tremendo impatto S.A. ha perso la vita. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. Gravemente feriti sia il ciclista che M.M., che, dopo essere stati soccorsi dal personale medico del Suem 118, sono stati trasportati all'ospedale di Padova. Dopo i primi accertamenti effettuati all'ospedale del capoluogo i due feriti non sarebbero in pericolo di vita, ma saranno decisive le prossime ore per valutarne i tempi di recupero.



La scena che si sono presentati davanti i primi soccorritori è stata drammatica. All'attività hanno partecipato anche più mezzi dei vigili del fuoco che hanno liberato dalle lamiere del suo abitacolo il ferito e provveduto a mettere in sicurezza l'area. Le due Alfa sono andate completamente distrutte e la bicicletta scaraventata ad una decina di metri dal luogo dell'impatto. I carabinieri hanno provveduto a transennare l'area per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. Il traffico è stato dirottato lungo arterie secondarie, ma non si sono verificati particolari rallentamenti. Tra le cause che potrebbero aver contribuito alla carambola mortale, non si esclude l'eccessiva velocità, ma anche un sorpasso azzardato. Durante i lavori è arrivato un temporale intenso che di certo non ha agevolato l'operato di carabinieri e soccorritori. La situazione in via Marconi è tornata alla normalità soltanto dopo le 23. La salma del quarantasettenne è stata trasportata all'istituto di Medicina legale dell'ospedale di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. La zona sarebbe coperta da videosorveglianza. E' probabile che già nella mattinata odierna i militari dell'Arma prendano visioni delle immagini per avere un quadro definitivo di ciò che può essere capitato. Allo schianto hanno assistito anche alcuni testimoni che in tarda nottata sono stati sentiti dagli inquirenti. Quello di ieri è il quarto incidente mortale capitato in provincia di Padova nelle ultime due settimane.Cesare Arcolini