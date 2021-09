Incidente mortale a Galzignano. Auto si inabissa nel canale: morta una donna Foto

GALZIGNANO (PADOVA) - Auto finisce fuori strada a Valsanzibio e si inabissa nel canale Lispida, pieno di acqua. Morta una donna di Monselice di 71 anni, B.F. Secondo quanto ricostruito, la vittima viaggiava in via Valli, a bordo di una Hyundai Atos, proveniente da Battaglia Terme e diretta a Galzignano, quando, intorno alle 9.45, ha sbandato a sinistra ed è finita nel fossato.

Immediato l'intervento di due persone cingalesi che si sono accorte della gravità della situazione e si sono buttati in acqua per tentare di aiutare la vittima. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi di salvare la donna, i due non sono riusciti a tirarla fuori dall'abitacolo. I soccorritori, giunti sul posto, l'hanno estratta e hanno tentato di rianimarla, ma invano. Sul posto la polizia stradale, il Suem e i vigili del fuoco.