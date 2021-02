Si schianta con la moto contro un camion in manovra, nulla da fare per un 67enne

TOMBOLO - Incidente oggi pomeriggio attorno alle 16.30 a Tombolo nella strada provinciale 22: morto un motociclista di 67 anni. L'uomo in sella alla sua motocicletta si è schiantato contro la motrice di un camion bilico che svoltava a sinistra per entrare in un'azienda. La vittima trasportata in elicottero al pronto soccorso di Vicenza è morta durante il viaggio. Sul posto la polizia locale

Ultimo aggiornamento: 18:59

