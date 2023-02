Motociclista si schianta sul cavalcavia e muore sul colpo. Viabilità in tilt

CADONEGHE - Incidente mortale oggi, 4 febbraio 2023, poco prima delle 17 sopra il cavalcavia subito dopo l'uscita di Bragni lungo la Sr 308. L'impatto è avvenuto sotto il territorio di Cadoneghe non distante dai confini con Campodarsego. La vittima che si trovava in sella ad una moto, per cause ora al vaglio della Polizia Stradale ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Dopo essere stato disarcionato dal mezzo è caduto rovinosamente sull'asfalto. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del Suem 118, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. La viabilità è stata deviata lungo arterie secondarie, ma i disagi sono importanti. Al momento si esclude la complicità di terzi tra le cause che hanno portato allo schianto mortale.