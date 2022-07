Incidente a Codevigo. Perde il controllo della moto e si schianta a terra: morto un 48enne veneziano

CODEVIGO (PADOVA) - Incidente mortale, ieri notte 2 luglio alle 23.15 in via Frignolo a Conche di Codevigo. Per cause ora al vaglio dei carabinieri della Radiomobile di Piove di Sacco un motociclista di 48 anni, Roberto Biolo. residente a Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Tempestivo l'arrivo dei soccorritori, ma il personale medico del Suem 118 non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. Viabilità rallentata per un paio d'ore, tempo necessario agli operatori di concludere l'attività in tutta sicurezza.