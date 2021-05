Schianto micidiale fra una moto e due auto: 64enne muore sul colpo

PADOVA - Incidente mortale in moto ieri sera, venerdì 28 maggio, intorno alle 23.20, in via Turazza a Padova. Lo scontro è avvenuto fra due auto e una moto, ad avere la peggio è stato il centauro, morto sul colpo. Si tratta di un uomo di 64 anni.

I pompieri arrivati con il personale di prima e seconda partenza e l’ausilio dell’autogrù, hanno messo in sicurezza il luogo del sinistro stendendo un tappeto di schiuma per una copiosa perdita di carburante e soccorso il motociclista. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Illesi i conducenti dell’Opel Corsa e della Lancia Y. Sul posto le forze di polizia per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.