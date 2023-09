Montagnana. Finisce fuori strada con il suv, 51enne muore sul colpo

MONTAGNANA - Incidente mortale nella tarda serata di ieri, mercoledì 13 settembre, a Montagnana, in via Belfiore,ì. I carabinieri di Borgo Veneto supportati dal Norm Este sono intervenuti per una fuoriuscita autonona di una Jeep Compass, condotta da un 51enne residente a Casale di Scodosia. Ancora sconosciute le cause, ma non è da escludere che l'automobilista possa essere stato colto da un malore. Il suv ha sbattuto contro alcuni segnali stradali. Quando sono arrivati i carabinieri con il personale del 118 e i vigili del fuoco di Este l'uomo era già morto.