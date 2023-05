Piombino Dese. Infortunio mortale sul lavoro. Operaio cade da un'altezza di due metri e sbatte la testa

PIOMBINO DESE (PADOVA) - Infortunio mortale sul lavoro. Intorno alle 16 di questo pomeriggio, 31 maggio, un operaio residente nell'Alta padovana è rimasto vittima di un incidente mentre lavorava in una cava di via Piave a Torreselle di Piombino Dese.

Dalle prime informazioni pare che l'uomo stesse lavorando a un'altezza di due metri: è scivolato cadendo rovinosamente a terra. Avrebbe battuto la testa, riportando un trauma cranico che non gli avrebbe dato scampo.

La vittima dell'infortunio è il 55enne Pio Giaretta, residente a Carmignano di Brenta.

Sul posto anche l'elisoccorso di Treviso ma l'operaio era già morto quando sono arrivati. Si tratta di una cava di materiali inerti dove vengono depositati terra, ghiaia e sabbia, per poi utilizzarle per il mondo dell'edilizia. Alla cava è arrivato anche il sindaco di Piombino, Cesare Mason. Tra le cause che potrebbero aver provocato l'infortunio, non si esclude un banale errore umano, ma anche un improvviso malore da parte del lavoratore che gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio.

Le indagini, affidate ai carabinieri e agli ispettori dell'Azienda sanitaria, sono coordinate dalla Procura della Repubblica. Il magistrato ha disposto il sequestro dell'area dove si è consumata la tragedia per poter completare gli accertamenti.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++