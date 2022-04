Frontale tra Maserati e Bmw: un morto, 5 feriti (4 cinesi), due sono ragazzini

PIAZZOLA SUL BRENTA - Incidente mortale alle 15 di oggi, sabato 23 aprile, in via Sega a Isola Mantegna di Piazzola sul Brenta. Frontale tra una Maserati, con due persone a bordo, e una Bmw su cui viaggiavano quattro persone: secondo una prima ricostruzione la Maserati, per cause in corso di accertamento, su un tratto rettilineo dopo una curva, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia andando a collidere contro la Bmw. Il conducente della Maserati, Luca Peruffo, 53 anni di Villafranca padovana, è morto, l'altro passeggero è rimasto ferito. Feriti i quattro occupanti della Bmw, tutti cinesi, tra cui due ragazzini di 13 e 14 anni, soccorsi e trasportati presso gli ospedali di Padova, Treviso, Cittadella e Camposampiero. I Vigili del fuoco arrivati da Padova e Vicenza, hanno messo in sicurezza le due auto ed estratto i feriti, assistiti dal personale sanitario del SUEM, accorsi con più ambulanze e due elicotteri. Sul posto i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Ancora in corso le operazioni di soccorso.