Frontale fra una Focus e una Fiesta: morta nella notte la pensionata alla guida dell'utilitaria

PADOVA - Tragico esito dell'incidente accaduto nella tarda mattinata di ieri, in via Granze a San Pietro Viminario dove una Ford Fiesta e finita in frontale contro una Focus: è morta la 88enne Bruna Fortin, residente a Monselice. Ferito il 41enne della Ford Focus residente a Conselve. Entrambi erano stati soccorsi dal SUEM 118 e, mentre l’uomo è stato trasportato per le cure all’ospedale civile di Piove di Sacco, per lievi ferite, la donna è stata ricoverata con l’elisoccorso a Padova, in prognosi riservata. Nella notte - a seguito dell’aggravamento del proprio quadro clinico, purtroppo la donna è deceduta.

