CITTADELLA (PADOVA) - Schianto mortale nella notte del 14 agosto, verso l'una e mezza, a Cittadella, in provincia di Padova. A scontrarsi due auto sulla statale 53, nell'incidente una persona ha perso la vita mentre una seconda è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. La vittima è il sergente Usa G.D.D.

Ad accorgersi dello schianto un'ambulanza in transito della Croce Rossa, che ha notato le due vetture incidentate

I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Padova con l'autogrù, hanno estratto il conducente della Mercedes, un 47enne di Cittadella le cui iniziali sono S. M., che è stato preso in cura e stabilizzato dal personale sanitario e poi trasferito in ospedale. Ha diversi traumi ma non è in pericolo di vita. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il personale medico ha dovuto dichiarare la morte del conducente della Ford Fiesta finita nel fossato con all'interno 50 cm d'acqua, G. D. D., un sergente americano di 31 anni residente a Vicenza, di stanza alla Caserma Ederle.

Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine anche se dai primi rilievi sembra che sia stato il sergente a invadere la corsia opposta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo l'alba.