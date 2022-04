Manubrio della bici agganciato alla spalletta della chiusa, ciclista finisce nel Bacchiglione e muore annegato

PADOVA - Tragedia oggi, giorno di Pasqua, a Padova: questa mattina alle 9 incidente dall'esito mortale ad un ciclista di 47 anni alle chiuse di Voltabarozzo. Stava percorrendo la strada delle chiuse verso via Asconio Pediano quando il manubrio della sua mountain bike si sarebbe agganciato alla spalletta del ponte e l'uomo è stato sbalzato di sella finendo una decina di metri sotto nelle acque del Bacchiglione. Un testimone oculare lo avrebbe visto riaffiorare e poi sparire sott'acqua.

La vittima - di cui non è stato ancora reso noto il nome - è un padovano di 47 anni che abita non lontano dal luogo della tragedia, in via Crescini.

Il corpo è stato recuperato verso le 10 dai vigili del fuoco.

Il luogo della tragedia