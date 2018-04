Altra tragedia della strada: ciclista 60enne travolto e ucciso da un'auto

di Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Ancora una tragedia sulle strade padovane, un altro ciclista morto dopo essere stato investito da un'auto. E' capitato poco prima delle ore 22 a, località Fossona, in via Bonsenso. Un 35enne del posto ha investito un ciclista di sessant'anni che a causa dell'urto è volato in fosso e lì è stato trovato senza vita.Sul posto, carabinieri del nucleo radiomobile di, vigili del fuoco e un'ambulanza del Suem, ma non c'è stato nulla da fare. Rilievi fino a tarda sera per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertare quindi le responsabilità.