Campodarsego (Padova) - Incidente mortale questo pomeriggio, 24 maggio, in via Bazzati a Campodarsego: un automobilista al volante della sua Fiat Punto bianca, si è schiantato contro il terrapieno del fossato dalla parte opposta della strada. E' morto sul colpo: la vittima è un uomo di 44 anni di cui non si conoscono ancora le generalità

Immediato l'allarme di altri automobilisti di passaggio: sul posto Suem, Vigili del fuoco e la polizia locale.