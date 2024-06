Schianto tra 3 auto sulla Monselice Mare a Schiavonia, due feriti: uno di loro è grave

SCHIAVONIA (PADOVA) - Schianto tra tre auto, due persone sono rimaste ferite e una di loro è grave. L'incidente è avvenuto oggi, 4 giugno, poco dopo le 18 sulla Monselice mare a Schiavonia. La dinamica è ancora da chiarire e sarà compito dei carabinieri.

I vigili del fuoco, accorsi da Este, hanno messo in sicurezza i mezzi mentre i due feriti sono stati presi in carico dal Suem. Uno dei due uomini è stato portato in ospedale con l'elicottero, in codice rosso. La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia fino a che non sono terminate le operazioni, dopo circa un'ora e mezza.