PADOVA - Grave incidente questa mattina, 1 giugno, in via Forlanini a Padova. Secondo la prima ricostruzione un mezzo di Aps, l'azienda che si occupa della nettezza urbana, avrebbe investito in retromarcia un pedone. L'investita è una donna di 83 anni che ora è in prognosi riservata in condizioni disperate.

+++notizia in aggiornamento+++