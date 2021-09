Auto fuori strada sbatte sul terrapieno di cemento e sul contatore: grave 21enne

LOREGGIA - Auto finisce fuori strada e si rovescia questa notte poco prima delle 3 in Via San Pio X a Loreggiola: gravemente ferito il conducente, un ragazzo di 21 anni, che aveva perso il controllo del mezzo. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno messo in sicurezza l’auto finita in un canale di scolo contro il terrapieno di cemento dell’ingresso di un’abitazione e contro un contatore del gas. Estratto il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM e trasferito in ospedale prima a Camposampiero, poi a Padova. In auto è stato trovato un tirapugni che è stato sequestrato.