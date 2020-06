Operaio rimane incastrato nel macchinario e finisce in ospedale

ALBIGNASEGO - Un operaio, mentre stava utilizzando una stampatrice, è rimasto incastrato nel macchinario, riportando per cause in corso di accertamento uno schiacciamento lombare. È accaduto alla Zen Fonderie di via Marco Polo ad Albignasego. L'uomo rimasto ferito ha 55 anni.



È stato soccorso e trasportato all'ospedale civile di Padova, dove i medici lo hanno trattenuto in osservazione riservandosi la prognosi. Sul posto sono intervenuti lo Spisal di Padova e i carabinieri della locale stazione.

