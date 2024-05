CAMPODARSEGO (PADOVA) - Assolto per non aver commesso il fatto: per il Tribunale di Padova il 59enne Giovanni Ambrogio non ha avuto responsabilità nell'infortunio costato la vita, l'11 luglio 2018, al 45enne Riccardo Gasparini Casari nella sede della ditta Maus di Campodarsego. Un'assoluzione piena per il manager lombardo che all'epoca era consigliere delegato della nota azienda con sede in via Caltana, specializzata nella costruzione di robot per la rifinitura di parti metalliche destinate all'industria automobilistica. Il pronunciamento del giudice è avvenuto giovedì, a quasi sei anni dal drammatico incidente costato la vita all'operaio 45enne che risiedeva a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

L'incidente sul lavoro

Quel mercoledì mattina Gasparini Casari aveva raggiunto la sede di Maus insieme a due collaboratori, tutti dipendenti della ditta modenese Detto Fatto srl. Ditta a cui la Maus, tramite Ambrogio, aveva appaltato dei lavori per smontare un macchinario che andava spedito negli Stati Uniti. La Detto Fatto, apparentemente specializzata in questo tipo di lavori e manutenzioni, era in realtà stata costituita meno di due mesi prima (18 maggio 2018) e sia la vittima che i due colleghi erano arrivati a Campodarsego privi di qualunque attrezzatura di sicurezza ed esperienza specifica, tanto che evidenzierà poi l'accusa durante il processo i due operai erano stati ingaggiati solo il giorno prima. Gasparini Casari era salito sulla sommità del macchinario da smontare: una cabina metallica alta tre metri e mezzo con all'interno il robot per la rifinitura. Alle 9.30, appena iniziato a smontare i pannelli della copertura, era precipitato e, non indossando imbraghi o dispositivi di protezione, era caduto dentro la cabina morendo per le gravi ferite. Quarantacinquenne, l'uomo ha lasciato due figli e la moglie. Per quel gravissimo infortunio sul lavoro era immediatamente scattata un'indagine coordinata dalla Procura, conclusasi nel novembre 2018 e che a inizio 2019 aveva visto due persone rinviate a giudizio con l'accusa di omicidio colposo.

Il processo

La prima era Giovanni Ambrogio e la seconda era la moglie della vittima, Daniela Mischitelli, in quanto formalmente amministratore unico della Detto Fatto srl. I due imputati erano accusati di non aver adottato e fatto rispettare le misure di sicurezza durante i lavori e ad Ambrogio veniva anche contestato il fatto (in qualità di datore di lavoro per Maus e di conseguenza responsabile della sicurezza) di non aver verificato approfonditamente le caratteristiche tecniche e professionali della ditta a cui aveva appaltato i lavori, ossia la Detto Fatto. Il processo penale ha vissuto una lunga fase di udienza preliminare oltre al dibattimento e, nel frattempo, la vedova di Gasparini Casari ha patteggiato una condanna a otto mesi con pena sospesa. L'altro ieri invece è arrivata la sentenza nei confronti di Giovanni Ambrogio. Una sentenza di primo grado che ha visto andare assolto il manager. «La lunga istruttoria ha fatto emergere che non ci furono responsabilità penali da parte di Ambrogio nella drammatica caduta costata la vita al signor Gasparini Casari - ha commentato l'avvocato Matteo Conz del Foro di Padova, legale del manager lombardo -. Abbiamo attraversato una lunga fase di udienza preliminare perché complesso è stato l'iter per far ottenere il risarcimento alla famiglia della vittima, dal momento che la Detto Fatto non era coperta da assicurazione. Ora è arrivata l'assoluzione e non possiamo che esserne soddisfatti».