GALLIERA VENETA (PADOVA) - «Lui è forte, deve farcela. Da 16 anni lavora per l'azienda. Un lavoro non facile, torna ogni giorno sporco, ma a lui piace. Sono riuscita a vederlo e a stare con lui per un po' ieri sera. Sono tornata a casa alle 2 di notte». Le parole sono di Maria Jaurum, 62 anni, la compagna di Gheorghe Petro Leuciuc, che il 29 giugno compirà 63 anni. Storie che si intrecciano le loro, partendo dalla conoscenza reciproca da giovanissimi nello stesso paesino nel nord della Romania, Suceava, per ritrovarsi poi cinque anni fa in Italia dove sono venuti per un futuro migliore. Poi la decisione di vivere assieme a Fontaniva attendendo di raggiungere la pensione e ritornare nell'amata terra natia per stare in tranquillità godendosi il frutto delle grandi fatiche del loro lavoro, con cui hanno anche supportato le famiglie. In un attimo lunedì il dramma che ora rischia di cancellare ogni programma, ogni sogno.

L'incidente a Galliera Veneta

«Gheorghe è arrivato in Italia 22 anni fa – spiega la donna, che lavora come assistente familiare a San Giorgio in Bosco e ha vissuto molti anni a Torino –. È divorziato, ha due figli e una figlia. Oggi (ieri, ndr) è in arrivo uno di loro, è ingegnere, è appena tornato dall'Africa. L'ho avvisato dell'accaduto e ha preso il primo volo». Alle 14 è atterrato al Canova di Treviso e assieme sono andati al Ca’ Foncello, dove il 62enne è in Terapia intensiva. «C’è un lievissimo segno di miglioramento ma è sempre molto grave, i medici ci diranno domani (oggi, ndr) qualche cosa in più» spiega. Sono passate poco più di ventiquattro ore dall'infortunio. «Lui è stato il primo a cadere e l'ultimo a essere tirato fuori. Proprio perché ha tanta esperienza andava a controllare lui il lavoro da fare – racconta la compagna –. Non so come faccia ad andare dentro a quelle cisterne, ma a lui piace. Poi è caduto il titolare e poi i colleghi. Lunedì in ospedale sono riusciti a pulirlo un po' dal catrame. C'è un ottimo rapporto con il titolare, Valter, si vogliono bene. I suoi familiari si sono messi subito a disposizione. Mi hanno portato l’auto di Gheorghe e il suo telefonino. Lunedì doveva tornare alle 19.30. Non l'ho visto e ho provato a chiamarlo. Alle 20.15 ho visto il telegiornale con la notizia, ho riconosciuto l'azienda e mi sono fatta accompagnare lì, ma non ci si poteva avvicinare. Mi hanno detto che era stato portato a Treviso e con un'amica siamo andate subito».

L'apprensione della famiglia

Nuovo dolore e apprensione per Maria, che quando aveva 38 anni ha subito la prematura scomparsa del marito. «Ho cresciuto i nostri due figli che oggi hanno 45 e 36 anni e vivono in Romania, non è stato semplice, adesso questo incidente incredibile». Sospira e fa vedere le foto del suo amato, comprese le ultime scattate domenica, festa della Repubblica, sulla cima del Monte Grappa dove erano andati a fare un giro. Sì, perchè per la coppia l'Italia è una seconda patria che li ha accolti quando hanno lasciato gli affetti più cari, anche se nei primi periodi non è stato semplice. «Gheorghe lo scorso anno ha preso la patente, così ha lasciato la minicar con cui si muoveva. Era molto contento per questo traguardo». Un lavoro duro il suo, dal lunedì al venerdì, raramente al sabato. Un padre felice per i figli, che hanno tutti un lavoro. L'altro figlio vive in Norvegia. «Abbiamo già fatto tutti i conti per quanto ci manca alla pensione così da ritornare a casa – ripete la donna commossa. Deve farcela».