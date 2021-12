Investe un pedone e fugge: il pirata della strada dopo un'ora si pente e si costituisce. La vittima è gravissima

PIOMBINO DESE (PADOVA) - Investe un pedone e fugge. Dopo un'ora si costituisce e di fatto evita l'arresto. L'incidente si è verificato oggi, 11 dicembre alle 17,30 a Piombino Dese in via Magellano. La vittima è una donna di 66 anni residente non distante dal luogo dell'incidente. Ora la donna si trova ricoverata in ospedale a Camposampiero in prognosi riservata.

Il pirata

Il "pirata" è una donna sessantanovenne di Castelfranco Veneto. Agli agenti avrebbe riferito di essere fuggita per paura. Essendosi costituita entro le 48 ore dai fatti ha evitato l'arresto. Deve rispondere all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso e lesioni. Gli è stata ritirata la patente di guida in via cautelare.

Le ricerche

Gli agenti della Federazione del Camposampierese era già sulle sue tracce grazie a numerosi posti di blocco, la videosorveglianza e i reperti dell'auto rimasti a terra nell'urto. L'indagato è risultato negativo all'esame dell'alcoltest. La donna rimasta gravemente ferita era uscita di casa per alcune commissioni quando è stata investita davanti agli occhi di numerosi testimoni.