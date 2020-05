Terribile schianto auto-moto sul cavalcavia, poi il rogo. Conducenti miracolati

PADOVA - Botto tra auto e moto, che prendono fuoco. Terribile incidente stamattina prima delle 8, nel momento del traffico di chi va al lavoro. La motocicletta ridotta in cenere e l'auto devastata sono lo scenario finale. Incredibilmente i due conducenti sono rimasti illesi. Ad assisterli sul posto sono stati i sanitari del Suem, accorsi così come la polizia locale che ha eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul cavalcavia Camerini a Padova poco prima delle 8. I pompieri hanno spento l’incendio che ha completamente distrutto la moto e danneggiato anche l’autovettura, mentre il centauro e l’automobilista hanno avuto le cure del personale del Suem.

