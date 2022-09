Perde il controllo dell'auto e finisce fuoristrada. Uomo rimane intrappolato nelle lamiere a Casale di Scodosia, è grave

CASALE DI SCODOSIA - Auto finisce fuoristrada, il conducente rimane gravemente ferito incastrato tra le lamiere. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco in via Belfiore, lungo la strada provinciale 102 a Casale di Scodosia, intorno alle 14.15 di oggi, 3 settembre, per estrarre un anziano rimasto intrappolato nel veicolo.

I vigili del fuoco, arrivati da Este, hanno messo in sicurezza il mezzo che si trovava fuori strada a causa della perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, ed hanno estratto l'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del Suem e l'elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale.

Diversi i disagi per la viabilità. Le auto sono state deviate dalla polizia locale impegnata anche nei rilievi del caso. Le operazioni sono terminate circa un'ora dopo.