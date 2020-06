Fuoristrada sbanda e finisce in un fosso: i 3 occupanti estratti dalla lamiere e ricoverati in ospedale

PADOVA - Alle 13:45 di oggi - 16 giugno - i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Provinciale n. 2, diramazione via Armando Diaz, ad Abano Terme per la sbandata e l'uscita di un fuoristrada che è finito in un campo: tre feriti.



I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo, finito sotto il piano stradale ed estratto le tre persone, rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo. I tre feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferite in pronto soccorso.



Le cause dell’incidente sono vaglio delle forze dell’ordine.



Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.