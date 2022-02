Frontale fra una Ford e una Mercedes sulla Statale del santo: quattro feriti

CAMPODARSEGO - Schianto frontale stasera, 23 febbraio alle 18,40 lungo la Statale del Santo. L'incidente è avvenuto all'altezza di Reschigliano di Campodarsego. Coinvolte, stando alle prime informazioni, un Ford Kuga e una Mercedes.

Il bilancio, che poteva essere molto più grave, è al momento di quattro feriti di cui due trasportati all'ospedale di Padova dal personale medico del Suem 118 e altri due trasferiti al nosocomio di Camposampiero. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco e i Vigili del fuoco. Il traffico veicolare è andato letteralmente in tilt, con lunghe code che si sono formate in ambo i sensi di marcia. E' toccato agli agenti far defluire il traffico lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada. Ancora tutto da chiarire cosa abbia provocato l'incidente. Si ipotizza un sorpasso azzardato, ma al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

La viabilità è tornata regolare soltanto dopo le 20.