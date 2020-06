Frontale camion-auto, Romea chiusa al traffico in entrambe le direzioni

CODEVIGO - La strada statale 309 «Romea» è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto al km 100,350, nel territorio comunale di Codevigo, in provincia di Padova. Nello scontro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'auto che si sono scontrati frontalmente. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, sono inoltre presenti le squadre Anas e i vigili del fuoco per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



