Schianto con la Fiat 500 storica, ferito il conducente rimasto incastrato tra le lamiere

ABANO TERME - Una Fiat 500 d'epoca coinvolta in uno incidente: ferito il conducente che rimasto incastrato tra le lamiere. Alle 11:15 di oggi, 4 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale che collega Abano Terme e Selvazzano per un incidente tra una Fiat 500 storica e un’altra autovettura: un ferito. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno estratto il conducente rimasto incastrato nella piccola autovettura, che è stato preso in cura dal personale del Suem per essere trasferito in ospedale. Illeso l’altro automobilista. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo due ore circa.

