Fiat 500 tamponata: l'autista resta incastrato fra le lamiere, è ferito

PADOVA - Alle 17:45 di oggi - 2 luglio - i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Regionale 104 in località Concadalbero nel comune di Correzzola per un incidente stradale tra due auto: ferito uno degli automobilisti.

I pompieri accorsi dal distaccamento di Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Fiat 500 l’autista, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale a Piove di Sacco. Illeso l’altro automobilista. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.