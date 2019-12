Schianto tra due auto in Corso Stati Uniti, ferito resta incastrato nella Golf

PADOVA - Incidente tra due auto oggi 30 dicembre poco dopo le 15 in Corso Stati Uniti a Padova. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie e divaricatori idraulici hanno estratto uno dei conducenti rimasto ferito incastrato nell’abitacolo di una Volkswagen Golf. Il ferito è stato preso in cura dal personale della Croce rossa e trasferito in ospedale a Padova. Illeso l’altro automobilista. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. © RIPRODUZIONE RISERVATA