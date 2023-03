Padova. Donna investita mentre cammina in centro: ricoverata in gravi condizioni

PADOVA - Pedone investito in piazza Eremitani a Padova questa mattina, 24 marzo. Un'auto ha travolto la donna di 52 anni che stava camminando nei pressi della piazza. Subito soccorsa, la vittima è stata portata in ospedale in condizioni molto gravi, si tratta di un codice rosso. Sul posto la polizia locale per i rilievi.