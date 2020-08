S'inabissa con l'auto nelle acque del Muson: due si tuffano e salvano la giovane alla guida

Ultimo aggiornamento: 12:29

CURTAROLO (PADOVA) - Poco prima delle 8 di oggi, 19 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Nero angolo via Argine di Villabozza a Curtarolo per un incidente tra due auto, di cui una finita nelle acque del Muson. Nl'eincidente sono rimaste ferite due persone. Due dipendenti del mulino Agugiaro & Figna chei hanno assistito all’incidente, si sono tuffati in acqua, riuscendo ad aprire la portiera dell’auto Seat Ibiza ed estrarre la giovane donna alla guida.I pompieri arrivati da Padova e da Vicenza con il nucleo sommozzatori, hanno messo in sicurezza l’auto rimasta in strada, mentre i feriti venivano assistiti e stabilizzati dal personale sanitario del Suem. I sommozzatori effettuavano un’immersione per escludere la presenza di altre persone a bordo e il recupero della vettura. La donna è stata trasferita in codice rosso in elicottero in ospedale. Portato in pronto soccorso anche l’altro automobilista. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.