Incidente frontale in Croazia: Andrea perde la vita a 19 anni. Coinvolti ragazzi padovani e veneziani

PADOVA - Un terribile incidente ha visto coinvolto un gruppo di giovani padovani e veneziani. A perdere la vita Andrea Bellingardo di Piove di Sacco, 19 anni.

Il gruppo di otto giovani stava tornando dalle vacanze, divisi in due auto. Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente, Bellingardo guidava la prima auto e nella zona di Zara si è scontrato frontalmente con un altro veicolo. Gli amici che lo seguivano lo hanno tamponato e sono rimasti feriti: alcuni versano in gravi condizioni in ospedale.