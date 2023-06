Si schianta con la Peugeot contro un platano e muore a 56 anni. Viabilità in tilt

AGNA - Tragedia della strada oggi, 7 giugno, alle 18,45 lungo la Sp3 sotto il territorio di Agna. Per cause ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, Angelo Canato, 56 anni, mentre si trovava al volante di una Peugeot 307 ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un platano. Tempestivi i soccorsi da parte del personale medico del Suem 118, ma per l'uomo nonostante i tentativi estremi di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare.

Disagi enormi alla viabilità. I carabinieri che hanno transennato l'area per lavorare in tutta sicurezza non escludono alcuna ipotesi. Fin da subito invece è stata esclusa la complicità di altre auto in transito all'ordine della tragedia.