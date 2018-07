Sbanda con la Clio, finisce su un platano e poi nel fossato: miracolata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Paura nel primo pomeriggio nel: i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la via Provinciale a Piove di Sacco per la fuoriuscita di una Clio dopo la perdita di controllo della conducente, rimasta ferita: è andata a sbattere prima contro un platano per poi finire nel fossato.I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza la Renault Clio, mentre la conducente è riuscita da sola a venire fuori dalla vettura. La ferita è stata presa in cura dal personale sanitario del 118 per essere portata in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.