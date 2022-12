Incidente a Cervarese, scontro tra auto e furgone: sei feriti

PADOVA - Scontro tra un'auto e un furgone questa mattina, sabato 24 dicembre, intorno alle 12.30, in via Fossona a Cervarese Santa Croce. Sei in tutto i feriti, tra cui un minore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Abano Terme, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e liberare i passeggeri, rimasti incastrati all'interno dei veicoli. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario, alcuni dei quali trasferiti in ospedale da più ambulanze.