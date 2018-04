Polo finisce nel cortile senza aprire il cancello: 28enne miracolato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intorno alle 4.30 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Molini aper soccorrere un automobilista finito nel cortile di un’abitazione dopo aver perso il controllo dell’auto.Il 28enne alla guida di unaha divelto la cancellata di un’abitazione per finire contro un muretto. I pompieri accorsi da Abano hanno messo in sicurezza l’auto e il luogo, mentre il giovane era assistito dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale.