Schianto fra tre mezzi davanti al centro commerciale sulla strada del Santo: tre feriti. Traffico in tilt

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - ​Incidente stradale oggi, 18 marzo, alle 16 lungo la Sr 307 del Santo all'altezza del centro commerciale Le Centurie a San Giorgio delle Pertiche. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale si sono venuti a scontrare tre mezzi. Il traffico è andato letteralmente in tilt. Sul luogo dell'impatto si sono portati più mezzi del Suem 118 e i Vigili del fuoco. Vista la gravità di uno dei coinvolti, da Padova si è chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il ferito è stato stabilizzato e intubato. Poi è stato trasportato all'ospedale di Padova in prognosi riservata. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini di recupero. Altri due feriti, meno gravi, sono stati invece trasportati in ambulanza al vicino nosocomio di Camposampiero. La viabilità ha subito forti rallentamenti fino al tardo pomeriggio. Tempo necessario agli operatori di completare gli accertamenti e rimuovere i mezzi incidentati.