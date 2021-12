PADOVA - Tutta colpa dell'incidente stradale. Così è stato scoperto un corriere della droga in bicicletta. Il frontale contro una Toyota, la sera di domenica, 19 dicembre, ai piedi del cavalcavia Dalmazia, ha incastrato un nigeriano di 30 anni, tutt'ora ricoverato in ospedale, pizzicato dagli agenti della polizia locale con decine di dosi di cocaina.

I FATTI

Lo straniero irregolare sul suolo italiano, in sella a una bicicletta, forse anche a causa della fitta nebbia, si è scontrato frontalmente contro un'automobile che procedeva nel senso di marcia opposto. Il violentissimo impatto si è verificato poco dopo le 18.30 sul cavalcavia, punto di unione tra il centro e l'Arcella attraverso via Fra' Paolo Sarpi e corso Tre Venezie. Il nigeriano si trovava dal lato Arcella, ma l'esatta dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio.

Lo straniero potrebbe aver imboccato corso Tre Venezie nel senso opposto rispetto a quello dei veicoli, finendo per scontrarsi frontalmente con una Toyota. Il ciclista è piombato sul parabrezza della macchina sfondandolo, ed è poi stato sbalzato a diversi metri di distanza. Gli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno allertato i soccorsi e sul posto si sono intervenuti i sanitari del Suem 118. Il 30enne è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civile. Illeso ma sotto choc il 39enne marocchino residente in provincia e al volante della Toyota.

L'uomo è stato sottoposto ad alcoltest e l'esito è stato negativo. Sia il veicolo e sia la bicicletta sono stati posti sotto sequestro per poter chiarire appieno la dinamica dell'incidente. Un ruolo potrebbe averlo avuto la fittissima nebbia, tanto da rendere pessima la visuale.

LE INDAGINI

Durante i soccorsi gli agenti della municipale si sono accorti di una serie di piccoli involucri, trovati nelle tasche dei pantaloni e del giubetto dell'investito. Una volta esaminati è emerso come si trattasse di dosi, già confezionate, di cocaina. Decine e decine pronte per essere spacciate.

Lo straniero, forse per non essere incriminato, ne avrebbe ingerite almeno un paio, prima dell'arrivo dei vigili urbani, mettendo a repentaglio la propria vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 30enne nigeriano, avrebbe dovuto consegnare le dosi ad alcuni suoi connazionali spacciatori.

Insomma, una sorta di delivery in bicicletta della sostanza stupefacente. Se non fosse stato per l'incidente, il ciclista avrebbe consegnato indisturbato la droga.