Nel canale con la Fiat 500: automobilista incastrato Foto

LOREGGIA (Padova) - La notte scorsa, alle 2:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pila a Loreggia per un’auto finita nel fossato: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Cittadella e con i volontari di Borgoricco, hanno messo in sicurezza la Fiat 500 ed estratto il conducente rimasto incastrato, che è stato preso in cura dal personale del Suem per essere stabilizzato e trasferito in ospedale.

Sul posto i carabinieri di Piombino Dese. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.