Sbanda nella rotatoria, camion di Etra si ribalta: traffico in tilt

CAMPOSAMPIERO - Incidente stradale oggi 24 giugno alle 10,30 lungo la nuova strada del Santo, SR 308 all'altezza dell'uscita di Camposampiero. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto, un camion dedito all'asporto dei rifiuti della società Etra, a pieno carico, giunto all'alteza della rotonda di uscita di Camposampiero, si è capottato. Il conducente è stato visitato dal personale medico del Suem 118, ma è uscito miracolosamente illeso dalla cabina. Gravi i problemi invece sul fronte della viabilità.

Veneto Strade ha informato che il traffico è rallentato, ma scorre sulle rampe di entrata ed uscita dello svincolo di Camposampiero, ma il ripristino completo della viabilità è previsto per le 16. Al vaglio della Stradale le cause che hanno portato alla fuoriuscita autonoma, non si escluderebbe l'eccessiva velocità con la quale è stata affrontata la rotonda. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto, ma anche un incidente meccanico.