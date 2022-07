Esce di strada e abbatte un palo della luce, 48enne gravissimo

CAMPOSAMPIERO - Grave incidente stradale oggi, 22 luglio, alle 17 in via Molino a Camposampiero. Per cause ora al vaglio della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, una Bmw Serie 1, condotta da L.L. di 48 anni residente in provincia di Catania, è uscita di strada, andando a sbattere violentemente contro un palo della linea telefonica, abbattendolo completamente e finendo poi sulla fiancata sinistra a margine della carreggiata. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che non senza fatica hanno estratto dalle lamiere il ferito che è stato preso in cura dal personale medico del Suem 118. Le sue condizioni sono considerate critiche, la prognosi è riservata. Informato dell'accauto il pubblico ministero di turno per l'eventuale sequestro del mezzo incidentato.

APPROFONDIMENTI CAMPOSAMPIERO Esce di strada e abbatte un palo della luce, gravissimo un 48enne