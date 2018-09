Incidente fra tre auto: una finisce in mezzo alle piante. Due feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPODARSEGO - La notte scorsa, poco dopo l'una, i vigili del fuoco sono intervenuti lungoper unche ha coinvolto: due feriti. I pompieri, arrivati da Padova con due mezzi tra cui l’autogrù e il supporto dei volontari di Santa Giustina, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto due dei conducenti.Particolarmente complesse le operazioni di estricazione di uno dei feriti per la posizione precaria di. I due feriti sono stati stabilizzati dal personale del suem 118 e trasportati in ospedale a Padova. La polizia stradale di Piove di Sacco ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore dopo il recupero dei mezzi.