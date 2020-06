Camion si ribalta e perde il carico: strada chiusa per cinque ore

SAN MARTINO DI LUPARI - Questa mattina, poco prima delle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Strozzi a San Martino dei Lupari per il ribaltamento del rimorchio di un camion che trasportava grandi bobine di carta: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi dal distaccamento di Cittadella e della centrale con l’autogrù hanno lavorato per rimuovere il carico e ripristinare le condizioni di sicurezza della strada, rimasta chiusa durante le operazioni di soccorso, terminate intorno alle 13.

